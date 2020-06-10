Meclis’te saldırıya uğrayan CHP'li Özgür Özel: Bizi yenecek varsa, aklıyla yenebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından TBMM'de uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Bizi yenecek varsa sözüyle, aklıyla yenebilir; bu tip rekabeti özlüyoruz" dedi.

TBMM'de uğradığı saldırıyla ilgili olarak "Tabii o arkadan saldırı fevkalade üzücüdür. Muhatabı olduğum için üzüntülüyüm. Bir milletvekilinin bir başka birine bırakın arkadan saldırması, şiddeti çağrıştırması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk" diyen Özel, bundan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

"Parlamento konuşulan yer manasındadır" diyen Özel, "Bizi yenecek varsa sözüyle, aklıyla yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklıyla bastıracak, bilgimizden daha çok bilgiyi tutanağa geçirecek bir rekabeti özlüyoruz" diye konuştu.