Meclis'te Kaşıkçı davası gerilimi: "Bunları söyleyen Cumhurbaşkanı bu dosyayı Suudi Arabistan’a nasıl verir?"

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Meclis Genel Kurulu'nda AKP ile CHP arasında Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesi üzerine tartışma yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, kürsüden yaptığı konuşmada Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili eleştiride bulundu. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard'ın raporuna değinen Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın cinayete ilişkin ifadelerini hatırlatarak "Sizin arkadaşınız AKP Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay diyor ki... Suudi'ler cinayet ortaya çıkarsa para verip üstünü örteriz diye düşündüler" diyor" dedi. Emre, "Peki bugün ne oluyor?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinayetten birkaç hafta önce Financial Times gazetesinde yayınlanan yazısını kürsüden hatırlatan Emre, "Bunları söyleyen Cumhurbaşkanı bu dosyayı Suudi Arabistan’a nasıl verir?" diye sordu.

AKP'nin cinayete ilişkin tavrını eleştiren ve dava dosyasının Suudi Arabistan'a iadesini eleştiren CHP'li Emre'nin sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi. Emre'nin ardından söz alan AKP'li Mahir Ünal ise eleştirilere yanıt vererek CHP'nin AKP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Ünal, "ABD Başkanı çıkıp 'Benim Suudi Arabistan'la 100 milyar dolarlık anlaşmam var, bunu tehlikeye atamam' derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kaşıkçı meselesini bütün dünyanın gündemine taşımıştır. Burada konuşan hatip, neden bir kere olsun ABD'yle ilgili, Fransa'yla ilgili, İtalya'yla ilgili, özgür dünyayla ilgili tek bir eleştiri getirmeyip bu konuyu dünyanın gündemine taşıyan Türkiye'yi eleştiriyor?" ifadelerini kullandı.