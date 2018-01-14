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Meclis önünde kendini yakan işçi konuştu: Amacım kendimi yakmak değil, sesimi duyurmaktı...

14 Ocak 2018 13:06

TBMM'nin ziyaretçi kapısı önünde maddi sorunlar yaşadığını belirterek kendisini yakmaya çalışan inşaat işçisi Sıtkı Aydın, Meclis'e gelme sebebinin bir milletvekiliyle konuşarak derdini anlatmak olduğunu söyledi. Kendini yakmak gibi bir niyeti olmadığını ve bunu polislere de söylediğini ifade eden Aydın, etrafı sarıldığında sırtını duvara dayadığını ancak arkasından biri eline yapışınca elindeki çakmağın alev aldığını kaydetti. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 39 yayındaki Aydın, İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilcisi Murat Cançoban'a, Meclis'e geliş nedenini “Ben sadece bir milletvekili ile görüşmek istemiştim, derdimi anlatmak istemiştim” diye anlattı. Kaynak: İleriHaber

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