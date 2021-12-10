T24 LogoT24 Logo
Haberler

Meclis Başkanvekili Adan'dan gerginliğe müdahale: Bir milletvekilinin çocuğu babasına, 'Kavga çıktığında sen orada olma' demiş

Uyarıdan sonra görüşmelere devam edildi

10 Aralık 2021 15:54

Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde tansiyonun yükselmesi üzerine "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir çocuğu varmış. Babasına 'ne olur kavga çıktığında sen orada olma' demiş" ifadelerini kullandı.
 
Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.
 
Görüşmeler esnasında HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın kürsüye çıktığı esnada, sözlü sataşmalar yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan araya girdi.
 
Adan, "Sabah bir milletvekiliarkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir çocuğu varmış. Babasına 'ne olur kavga çıktığında sen orada olma' demiş" ifadeleri ile milletvekillerine seslenerek yükselen tansiyonu düşürmelerini istedi.
 
Uyarıdan sonra görüşmelere devam edildi.
 
celal adantbmmkavga

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2022

Avcılar’da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı; kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu

CHP'den o görüntülere: Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin; kınıyoruz

İyi Partili Ümiy Özlale: Yeni TÜİK Başkanı bankalara telefon edip yöneticileri görevden almak istemişti

DP'li Enginyurt'tan Erdoğan'a: Artık milletin gündemine dön; sanal gündemlerinizle 2 gün vakit geçirebiliyorsunuz

"Kapat o evin önünü, onlar CHP’li” diyen kişi hakkında Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık: Suç duyurusunda bulunacağız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24