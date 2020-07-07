T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Merhaba Habertürk... Ben Erkan Baş'

07 Temmuz 2020 16:39

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı’nı seçmek için bugün toplandı. Meclis Başkanlığı seçimini canlı aktaran HaberTürk muhabiri tüm partilerin adaylarını sayarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Erkan Baş’ın ismini söylemedi. Baş, ismini yayında geçirmeyen HaberTürk’e, “Daha çok görüşeceğiz, adımı öğrenmenizi tavsiye ederim” diye yanıt verdi.  

Meclis Başkanlığı için yayın yapan Habertürk ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ismini saymadı. Baş, Twitter hesabından videoyu alıntılayarak “Merhaba HaberTürk, Ben Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. 5 aday var diye yazıp 4’ünü sayarken adını anmadığınız 5. aday. 23 Nisan günü TBMM kürsüsünde konuşurken canlı yayını kestiğiniz kişi. Daha çok görüşeceğiz, adımı öğrenmenizi tavsiye ederim” şeklinde yanıt verdi.

Meclis Başkanlığı için AKP’den Mustafa Şentop ile Abdullah Güler, CHP’den Haluk Koç, HDP’den Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti’den İmam Hüseyin Filiz, TİP’ten Erkan Baş aday oldu. 

ETİKETLER

erkan baştipbaşkantip başkanıhabertürkseçimmeclistbmmbaşkanlık

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2020

Uçakta maske tartışmasına giren yolcular kavga etti

Kağıt toplama çuvalının içinde uyuyan çocuk koruma altına alındı

Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti

Ali Babacan'dan 'torpil' göndermesi: Tutumum sebebiyle küs akrabalarım var

Ordu’daki hortum görüntüsü panik yarattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'ın 'müjde'si beklenirken Reuters, Karadeniz keşfinden haber verdi: Türkiye'nin 20...

Sözcü yazarı Çölaşan: Saraydaki yakın dostlarımdan (!) bilgi tırtıkladım, işte...

Karadeniz’deki doğal gazla ilgili 5 gerçek: Türkiye’yi zengin etmez,...

Özgür Demirtaş'ın 'müjde' tweetine, Bakan Varank'tan tepki: Bir finans profesörü,...

Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24