'Meclis Başkanı talimat verdi'; milletvekillerine araçları aranmadan Meclis'e giriş yok!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in aracı TBMM girişinde polis tarafından aranmak istendi. Emir, milletvekili araçlarının aranmadan içeri alınmama talimatının TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verildiğini aktardı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in aracı TBMM girişinde aranmak istendi. Duruma itiraz eden Emir’e polis “Meclis Başkanı'nı arayabilirsiniz” dedi.

Emir ile TBMM’ye girişinde aracı aramak isteyen polis arasında şu diyalog yaşandı:

Emir: Ankara Milletvekiliyim, Murat Emir benim adım. Ben buradan içeri girmek istiyorum. Niye beni içeri almıyorsunuz memur bey.

Polis: Bugünün öneminden dolayı.

Emir: Ne önemi var bugünün?

Polis: Birazdan amirimiz gelsin size anlatır.

Emir: Hayır siz söyleyin. Benim bagajımı aramak istediniz.

Polis: Beni bu şekilde çekemezsiniz.

Emir: Çekerim. Siz ne hakla beni aramaya kalkıyorsunuz, bir milletvekilinin aracını nasıl arayabilirsiniz? Meclis Başkanı, Anayasa’nın yasaların, iç tüzüğün üstünde mi?

Polis: Talimat böyle.

Emir: Meclis Başkanı hukuksuz bir talimat veremez.

Emir yaşadığı olayı şöyle değerlendirdi:

“Meclis yerleşkesinin önünde Ayrancı kapasındayım. Buradaki polisler bir milletvekili dahi olsa aracını aramadan içeri alamayacaklarını, Meclis Başkanının böyle bir emir verdiğini söylediler. Oysa milletvekili bir mahkeme kararı olmaksızın, dokunulmazlığı varken aranamaz, sorgulanamaz, tutulamaz. Hele hele çalıştığı yer olan Meclis’e girerken böyle bir muamele asla yapılamaz. Kimse keyfi davranamaz. Kimse Anayasa’dan almadığı yetkiyi kullanamaz. Meclis Başkanının ilk önce Anayasa’ya uyması gerekir.”

Emir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u özür dilemeye çağırarak, "Meclis Başkanı Mustafa Şentop Anayasa ile bağlıdır ve hukuksuz talimat veremez. Özür dilemelidir" dedi.

Emir aracının aranmak istenmesine ayrıca şu tepkiyi de gösterdi:

"Meclis Başkanı polise milletvekillerinin aracı aranmadan Meclis’e alınmaması talimatını vermiş. Anayasayı ve dokunulmazlığım olduğunu bildiğine göre milli iradeye karşı darbe girişiminde sanırım. Bilsin ki 15 Temmuz’da bu Meclis’e girdim. Hukuksuzluğa pabuç bırakmayız."