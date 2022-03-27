Mecidiyeköy'deki pazarda 'Zamlar geri alınsın' eylemi

Zamları protesto eden bir grup vatandaş, İstanbul Mecidiyeköy’de kurulan halk pazarında “Zamlar geri alınsın” broşürleri dağıttı, vatandaşı zamlara karşı ses çıkarmaya davet etti. Grup adına konuşan Rüstem Karakaş, “Zamlara karşı ses çıkarmasak, tepki vermesek, sokağa inmesek, bu zamları kanıksarsak bu zamlar artarak devam edecek. Olan dar gelirlilere, geçinemeyenlere olacak” dedi.

İstanbul Mecidiyeköy’de zamlara karşı bir araya gelen vatandaşlar, kurulan halk pazarında, “Zamlar geri alınsın” broşürleri dağıtarak zamları protesto etti. Eylemcilerden Rüstem Karakaş, her hafta farklı semtlerde kurulan halk pazarlarında vatandaşı bilgilendirmek ve zamların geri alınması için eylem yaptıklarını söyledi.

Broşür dağıtıldığı esnada grup adına vatandaşa seslenen Rüstem Karakaş, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarıyla karşı karşıyayız. Bu zamlara karşı ses çıkarmazsak, bu zamlara karşı sokağa inmezsek, bu zamlara karşı tepki vermezsek, bu zamları kanıksarsak bu zamlar artarak devam edecek. Olan, dar gelirlilere, olan geçinemeyenlere olacak. Ama yandaş şirketler zamlardan sonra karlarına kar katacak. Bütün halkımızı zamlara karşı birlikte mücadele etmeye, hükümete sesimizi göndermeye çağırıyoruz.

Eğer halktan yanaysan, eğer halkını seviyorsan, eğer bu halk için bir şey yapmak istiyorsan 5’li çeteye, büyük sermayedarlara aktardığın kaynakları halk için harca. Bu zamları durdurmak, bu zamları geri almak için haydi yetkini kullan.

Nebati diyor ki, ‘bu zamların sorumlusu büyük marketler, kendini bilmez esnaf, kendini bilmez bazı sermayedarlardır. Oysa biz biliyoruz ki bu zamların sorumlusu hükümetin 20 yıldır sürdürdüğü yanlış ekonomi politikalarıdır. Üretim ekonomisini kaldırdılar, Cumhuriyet’in halk için kurulmuş olan bütün fabrikalarını kapattılar ya da özelleştirdiler. Yandaşlara peşkeş çektiler. Üretim ekonomisi yerine beton ekonomisi kurdular. Bundan dolayı üretemediğimiz için zam üstüne zam yapıyorlar. Buna karşı ses verelim. Halkımızın bir kısmının yaptığı gibi teslim olmayalım. Zamlara karşı mücadele edelim."

Eylem yapan grup hem pazarda alışveriş yapan vatandaştan hem de pazarcı esnafı tarafından alkışlarla destek gördü. Zam protestosu sırasında, ‘bıçak kemiğe dayandı, zamlar geri alınsın, yeter artık, yönetemiyorlarsa gitmelerini istiyoruz’ sesleri yükseldi. Öte yandan 70 yaşlarındaki bir kadın, “Bu kadar yalan söylemeyin” diyerek gruba tepki gösterdi.

Broşür dağıtıldığı esnada pazar haberi yapmak için orada bulunan özel bir televizyon kanalının kamerasını gören eylemciler, “Bizi çekmiyorlar. Pazara karşı ses yükseltenlerin sesini göstermiyorlar. Ama iktidarın sesini göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı kamera zamlara karşı ses çıkartan halkın sesini de göster” dedi.

Kaynak: ANKA