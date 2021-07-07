T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mazgalları ve çöp kutularını böyle çaldılar

07 Temmuz 2021 11:09

Bursa'da el arabasıyla karton toplayan 2 şüphelinin önce yağmur suyu mazgallarını, ardından dükkanların önündeki çöp kutularını çalması, kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre el arabasıyla karton toplayan kimliği belirsiz 2 şüpheli, yol üzerindeki yağmur suyu mazgallarını gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri ise mazgalı sökerek el arabasına koydu. Bölgeden hızla uzaklaşan 2 şüpheli, daha sonra dükkanların önündeki çöp kutularını, kaldırım üzerine boşaltıp, kutuları da el arabasına koydu. Çöp kutularını da çalan şüpheliler, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

bursamazgalçöp kutusukonteyner

Diğer Videolar

Asker Afganistan'dan dönüyor, Türkiye Kabil'de sivil misyona hâlâ talip

Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda; koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi

Kerim Rota: Faiz takıntısı olmasa bugün 150 milyar dolar daha fazla rezervimiz olacaktı; erken faiz indirimi doların hızla yükselmesine yol açar

Eline mikrofon alan vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Büyük Taarruz'un 99. yıldönümünde Kocatepe'ye düzenlenen Zafer Yürüyüşü tamamlandı

Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24