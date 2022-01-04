Mazgal demiri hırsızlığı kamerada 

Kahramanmaraş'ta yılbaşı gecesi yağmur mazgallarının demirlerini çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı caddelerde bulunan yağmur suyu mazgal demirleri yılbaşı gecesi çalındı. Mazgal demirlerinin çalınmasıyla ortaya çıkan çukur trafiği ve yayaları tehlikeye atarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mazgal demirlerini Ubeyd U., Muhammed K. ve Mehmet G.'nin çaldığını belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları mazgal demirleri ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, mazgal demirleri ise belediyeye teslim edildi.