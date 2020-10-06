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Maymun, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kolunu ısırmaya çalıştı

Şempanze adasında 7 şempanze için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 bölüm bulunuyor

06 Ekim 2020 08:00

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulan şempanze adasının açılışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hayvanat bahçesini ziyareti ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve açılış nedeniyle konuşma yapmak isteyen Fatma Şahin, elindeki mikrofonu şempanzeye kaptırdı. Bakıcısının kucağından Fatma Şahin'in kucağına giden maymuna tıbbi maske takılmak istendi.  Ama maskeden rahatsız olan maymun maskeyi çıkararak yere attı.

Fatma Şahin'in konuştuğu esnada yanındaki bakıcının kucağında bulunan şempanzenin saldırısından da refleksi ile kurtuldu. Şempanze elindeki mikrofon ile konuşan Fatma Şahin'in kolunun kendisine yakınlaştığını görünce ağzı ile manevra yaptı. Şempanzenin hareketliliğini fark eden Fatma Şahin ise hemen kolunu çekerek, ısırılmaktan kurtuldu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan şempanze adasında 7 şempanze için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 bölüm bulunuyor. Alttan ısıtmalı, 1,5 dönüm üzerine inşa edilen ve gebe kalacak olan şempanzeler için doğum odaları da bulunan camlı sistem şempanze adasının açılışı ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinmaymunşempaze adasıhayvanat bahçesi4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

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