Mavi yumurtlayan 'Ameraucana' cinsi tavuklar görenleri şaşırtıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde hobi olarak tavuk besleyen Ali Galip Öztürk'ün mavi yumurta veren tavukları çevre sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçesinde hobi olarak tavuk besleyen Ali Galip Öztürk, internetten gördüğü mavi yumurta veren Kuzey Amerika ırkı 'Ameraucana' cinsi tavuklardan aldı. Kabuğu açık mavi renkli olan yumurta yumurtlayan tavukları alan Öztürk, 30 adet 'Ameraucana' cinsi tavuk besliyor.

Mavi yumurtaların diğer yumurtalara göre tadının daha lezzetli olduğunu söyleyen Öztürk, "İlk defa görenler çok şaşırıyor. Dün yine geldiler aldılar. Bizim bir kedimiz var hep beyaz yumurta yiyordu, şimdi mavi yumurtaları yiyor. Dün de 4 tane mavi yumurta çalmış” dedi.