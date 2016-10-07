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Matthew kasırgası Karayip ülkesi Haiti'yi etkisi altına aldı

07 Ekim 2016 16:00

Karayip Denizi boyunca ilerlerken saatte 230 kilometreye çıkan hızla vurduğu Haiti'de en az 339 kişinin ölümüne yol açan Matthew kasırgası, bugün ulaştığı ABD kıyılarından Florida'yı şiddetli yağmur ve fırtınayla etkisi altına aldı. Kasırga ABD'nin Florida kıyılarına yaklaşırken, şiddeti 4'üncü kategoriden 3'üncü kategoriye indirildi. Reuters'ın haberine göre, kasırga, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarlarla bu sabahın erken saatlerinden itibaren Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurmaya başladı.

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