Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar konuştu: Aradım, konuştuk; biraz gerildik

Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulandığı için sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar , sessizliğini bozdu. Gerekli kişilerle bu konuyu konuştuğunu ve biraz gerildiklerini söyleyen Avşar, "Umurumda değil, neysek o" dedi.

FOX TV akranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar'a dizinin son bölümle filtre uygulanmış ve yüzü bulanıklaştırılmıştı. Bu görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar, dizideki filtreli halini paylaşıp kendisini tiye almıştı.

"Aradığım kişilerle biraz gerildik"

Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programı muhabirine konuşan Avşar, filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyledi. Avşar, "Hepimiz şaşırdık; valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o" ifadelerini kullandı.

Avşar'ın dizinin son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı bulanıklaştırılmıştı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanmıştı. Kısa sürede gündem olan Avşar, gelen esprili yorumlar üzerine kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek kendisini ti'ye almıştı.

TIKLAYINIZ - Hülya Avşar'a filtre uygulandı; Twitter'da gündem oldu