MasterChef Yasin'in Şeyma Subaşı ile ilgili ifadesi gündem oldu; paylaşımı kaldırdı

Haberler.com'da yer alan habere göre, Masterchef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, Miami'ye gitti. Obuz, Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Subaşı'yla katıldığı partiden yaptığı paylaşımda Subaşı için "Yenge" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem oldu. Obuz daha sonra paylaşımını kaldırdı.