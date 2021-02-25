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MasterChef Yasin'in Şeyma Subaşı ile ilgili ifadesi gündem oldu; paylaşımı kaldırdı

Yasin Obuz Şeyma Subaşı için "Yenge" ifadesini kullandığı paylaşımını kaldırdı

25 Şubat 2021 16:27

Masterchef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan ve Şeyma Subaşı ile Miami'de bir araya gelen Yasin Obuz, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nı etiketlediği paylaşımda, "Yenge" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından Obuz, paylaşımını kaldırdı. 

Haberler.com'da yer alan habere göre, Masterchef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, Miami'ye gitti. Obuz, Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Subaşı'yla katıldığı partiden yaptığı paylaşımda Subaşı için "Yenge" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem oldu. Obuz daha sonra paylaşımını kaldırdı. 

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