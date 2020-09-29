MasterChef yarışmacısı Duygu'dan aldatılma itirafı: "Aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim"

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Duygu Acarsoy, nişanlısı tarafından aldatıldığını itiraf etti. Duygu, aldatıldığını erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kızın telefonuyla öğrendiğini söyledi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Duygu Acarsoy, milyonların gözü önünde nişanlısının kendisini aldattığını söyledi. Yaptığı itirafla herkesi şaşırtan Duygu, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Sadece kendime kızgınım"

Acarsoy, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" ifadelerini kullandı.