MasterChef yarışmacısı anlattı, şef Somer Sivrioğlu gözyaşlarını tutamadı: "Anlamı kalmıyor..."

MasterChef 2020'de Eray'ın veda etmesi sonrasında çeyrek finalistler Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül oldu. MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giydiği 126. bölümde üç farklı oyun oynandı.

"Başarınızı sevdikleriniz görmüyorsa anlamı kalmıyor"

Final turuna kalan yarışmacılar tek tek kendilerine özel hazırlanan şef önlüklerini ve bıçak setlerini aldı. Serhat'a şef önlüğünü giydiren isim ise şeflerin yaş olarak en büyüğü olan Somer Sivrioğlu oldu.

Serhat önlüğü giydikten sonra nişanlısının yakın zamanda babasını kaybetmesiyle ilgili şunları söyledi;

"Bu kadar heyecanlanacağımı ve sevineceğimi düşünmüyordum. Çünkü dışarıdan baktığınızda yaşamadan anlayamayacağınız bir emek ve duygu... Mükemmel hissediyorum. Bu hayatta tek bir şeyin çaresi yok ve o şeye gelene kadar bazı şeylerin ve bazı kişilerin değerini bilmemiz gerekiyor. Siz ne kadar başarırsanız başarın sevdikleriniz bunu göremiyorsa bir anlamı kalmıyor. Bu kapıdan içeri girdiğimde de bu düşünce buydu."

"Nişanlım hayatının en büyük acısında beni buraya gönderdi"

"Biz çoğu şeyi kendimizden ziyade sevdiklerimiz için yaparız. Burada çok büyük bir kayıp yaşadım. Bana ve buraya benden daha çok fedakarlık yapan nişanlıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hayatının en büyük acısını yaşarken beni buraya gönderdi. Bunu hiç bir zaman unutmayacağım o yüzden ona bu önlük için teşekkür ediyorum."

Serhat'ın boğazı düğümlenerek anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu da duygulandırdı. Ünlü şef, Serhat'ın anlattıklarını gözyaşları içinde dinledi.

Şefler yarışmacılara önlük ve bıçak setini dağıttıktan sonra final turunun nasıl olacağını anlattı. Buna göre MasterChef'te her gün üç oyun oynanacak. Bu üç oyun şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirilecek. Her gün en düşük puanı alan yarışmacı, önümüzdeki üç gün boyunca potaya gidecek. Her gece puanlar silinecek. Pazar gününe iki yarışmacı kalacak. Yine üç oyunlu elemede en az puanı alan yarışmacı, MasterChef'te 4. olarak yarışmaya veda edecek.

MasterChef 126. bölümde konuk Şef Rafet İnce'nin tabağı, deniz mahsulleri varyasyonu oldu. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı tabakları inceledi, tadımını yaptı ve sonra değerlendirmeyi açıkladı. Dört şef tarafından verilen puanlar sonrasında Barbaros 31, Serhat 25, Özgül 24 ve Emir 17 puan aldı.

Günün yaratıcılık oyununda ise yarışmacılar damla sakızı kullanarak bir yemek yapmaya çalıştı. Şefler, on puan üzerinden yaptıkları değerlendirme sonrasında yarışmacılara verdikleri puanları açıkladı. Buna göre ikinci oyunda ise Barbaros 16, Serhat 18, Emir 20, Özgül ise 21 puan aldı. İkinci oyun sonunda Emir 37 puanla toplamda en düşük oyu alan isim oldu.

Günün üçüncü yemeği Mehmet Şef'in imza tabağı 'dana yanak' oldu. Son oyundaki puanlamaya göre MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Emir oldu. Günü birincilikle bitiren ise Serhat olarak açıklandı.