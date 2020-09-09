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MasterChef'te şefin fırçası yarışmacıyı ağlattı

Yarışmacı şeflerden izin aldıktan sonra stüdyodan ayrıldı

09 Eylül 2020 08:27

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde bir yarışmacı, yemeğini eleştiren şefin sesini yükseltmesi üzerine ağladı. 

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası şefler tadım yaparken sezonun en gergin anları yaşandı. Tabağını yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren Furkan Mehmet isimli yarışmacı şefin gazabına uğradı. Sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı, şeflerden izin aldıktan sonra stüdyodan ayrıldı.

Dokunulmazlık oyunları sonrasında mavi takım kendi arasında eleme adayı belirlemek için oylama yaptı. Haftanın ilk eleme adayını Berker, Duygu olarak belirlemişti. Oylama sonucunda ise en çok oy alan isim Furkan oldu ve haftanın ikinci eleme adayı seçildi.

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