MasterChef'te gerginlik; şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

Jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde 'kendilerine sürekli bahane' sunan yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin bugün ekrana gelecek olan 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Gergin haliyle tanınan şef Mehmet Yalçınkaya, yemek tadımı yaparken kendisine sürekli bahane bulap yarışmacıya sert çıktı.

"Hemen dışarı çık"

MasterChef'te 16 yarışmacının belirleneceği final turu elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan yarışmaya Mehmet Şef ve Furkan arasındaki diyalog damga vurdu. Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, genç aşçı adayının kendisine verdiği cevapla çılgına döndü. Yarışmacıya sinirlenen şef, "2 dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık!" diyerek Furkan'ı stüdyodan kovdu.