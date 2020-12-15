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MasterChef'te duygusal anlar; aylar sonra annesini gören yarışmacı Eray, gözyaşlarına boğuldu

Aylar sonra karşısında annesini gören yarışmacı Eray gözyaşlarına boğuldu

15 Aralık 2020 13:47

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, ödül oyununda yakınlarıyla yemek yaptı. Karşısında annesini gören yarışmacı Eray gözyaşlarına boğuldu. 

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 121. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'te son 5'e kalan Özgül, Emir, Serhat, Barbaros ve Eray 30 bin TL'lik para ödülünü kazanmak için yarıştı. Oyunda kendilerine yakınlarının eşlik edeceğini öğrenen yarışmacılar ise duygusal anlar yaşadı.

"Ailelerini görünce şok yaşadılar"

MasterChef yarışmacıları stüdyoda aileleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadı. Yarışmacılarından Serhat'ın nişanlısı, Eray'ın annesi, Barbaros'un teyzesi, Özgül'ün eşi ve Emir'in arkadaşı tezgah başına geçti. Aylardır MasterChef Türkiye evinde kalan Eray, karşısında annesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

30 bin liranın sahibi oldu

Soru cevap oyunu sonrasında yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamaya başladı ve ailelerle soru cevap oyununu kazanan isim belli oldu. Serhat ve nişanlısı Burcu, patlıcan musakka yaparak şeflerin beğenisini kazandı ve 30 bin liranın sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Aylar sonra annesini gören Eray, gözyaşlarına boğuldu

Eleme adayı belli oldu

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direk eleme oyunu oynadı. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Emir eleme oyununda, Mehmet Şef'in anlattığı tekniğe göre beef wellington yapmaya çalıştı.

Yapılan tadımın ardından şefler gecenin birincisi olarak Barbaros'u açıkladı. Gecenin ikincisi Özgül olurken, üçüncü olan isim Serhat oldu. Dördüncü olan yarışmacı Emir olurken eleme potasına giren isim Eray oldu.

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