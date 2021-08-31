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MasterChef Murat, arabasını çekmek isteyen polislerle tartıştı, para uzattı: Çek şuradan 200 lira

Özdemir, 2018'de katıldığı MasterChef Türkiye'de davranışları nedeniyle diskalifiye edilmişti

31 Ağustos 2021 17:27

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Murat Özdemir, Bolu'da arabasını yanlış yere park ettiği için çekmeye gelen polislerle tartıştı. Polislere tartıştığı sırada bir tomar para uzatarak "Çek şuradan 200 lira" diyen Özdemir, polislerin ısrarı üzerine "Yemişim memurunu" ifadelerini kullanınca tartışma yaşandı. 

Özdemir'in sözlerine tepki gösteren polis memuru, "Sen kimsin devletin memuruna hakaret ediyorsun" diyerek gözaltı işlemi yaptı. 

Gözaltına alınan Özdemir polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Özdemir hakkında, aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir'e maske takmamaktan idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.

Özdemir, 2018'de katıldığı MasterChef Türkiye'de davranışları nedeniyle diskalifiye edilmişti.

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