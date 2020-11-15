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MasterChef'in çekimleri öncesi kavga

Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

15 Kasım 2020 09:25

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında, çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Çekim için sıkı tedbirler alan prodüksiyon ekibi, Bursalı vatandaşlarla zaman zaman tartışma yaşadı. Çekim alanında faaliyet gösteren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

MasterChef’in yarışmacılarının ise programda Bursa’ya has yemekleri yaptığı öğrenildi.

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