Massive Attack İstanbul'a mı geliyor?

İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin Twitter hesabından paylaştı video, Massive Attack hayranları arasında heyecana sebep oldu. ‘Haziran'ı bekleyin' metniyle verilen teaser videoda Massive Attack videolarından parçaların yer alması, grubun İstanbul'a geldiği yorumlarının önünü açtı. Robert Del Naja ve ekibinin bu yıl yeni albüm yayınlayacağı zaten konuşulan bir durumdu. Yaz aylarında da bol bol turnedeler. 21 Haziran'da Romanya, 23 Haziran'da ise Macaristan'dalar; yani 21'i öncesi ya da 23'ü sonrası Massive Attack'i Zorlu PSM'de izlememiz yüksek ihtimal.