Maskeyi kafasına taktı, tavsiye verdi: Maskeyi kafama takıyorum; virüsü kafama takmıyorum

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı’nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen bir kişinin maskeyi ağzına değil kafasına taktı ve tavsiyeler verdi. Maskenin faydası olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini savunan turizmci, "Maskeyi kafama takıyorum, virüsü kafama takmıyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler önemli bir rol üstleniyor. Bazı vatandaşların kurallara uygun bir şekilde kullandığı maskeleri bazıları ise ya burnunu kapatmıyor, ya çenesinin altında ya da kolunda kullanıyor.

Taksim Meydanı'nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen bir vatandaş maskeyi kafasına taktı. Banka önünde beklerken kafasında maskeyle dolanan vatandaş, görenlerin dikkatini çekti.