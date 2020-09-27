Maskesiz, sosyal mesafesiz festival

İstanbul Şile’de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, maskesiz, mesafesiz festival düzenledi.

Şile’de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.