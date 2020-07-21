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Maskesiz otobüs şoföründen kendisini uyaran yolcuya: İn aşağıya götürmüyorum seni

21 Temmuz 2020 10:41

İstanbul-Sarıyer yönünden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi. Şoför kadına "İn aşağıya götürmüyorum seni" deyince kadın "Hayır öyle bir hakkın yok" karşılığını verdi. 

İddialara göre, bugün saat 15.10 sularında Sarıyer yönünden Beşiktaş’a yolculuk eden İETT otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu. Yolculardan bir kadının “maskenizi takar mısınız” uyarısı üzerine "yürü git işine” diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp “bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı.

3 kez otobüsü durduran şoför kadının inmesi için bağırdı.Yaşananları anlatan kadın, "Virüs korkumun yerini darp edilirim korkusu aldı, ağzından tükürükler saçarak üstüme yürüyerek bana defalarca hakaretlerde bulundu. Beni otobüsten zorla indirmeye çalıştı. Her gün işe gidip geldiğim yol. Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum. Otobüsten ağlayarak indim. Maske takmak çok mu zor. Neden insanların sağlığını tehlikeye atalım ki. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Tüm ilgili makamlarda şikayet dosyası oluşturacağım” dedi. 

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