Maskesiz genç, polise 'Bu sefer bizi affedin' dedi; ceza yemekten kurtuldu

Sokağa çıkma yasaklarının 6. haftasında İstanbul'da Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yaya ve araç denetimleri yaptı.

Denetimlerde bir aracı durduran polis, sürücü ve yanındaki kişinin maske kullanmaması üzerine, maskelerini takmaları yönünde uyarıda bulundu. Polisin maske kullanmayan gençlere idari para cezası kesileceğini söylemesi üzerine, gençlerden birisi "Bu sefer bizi affedin" dedi.

Polis memuru salgının devam ettiğini, maske kullanımı yönünde yetkililerin sürekli uyarıda bulunduğunu söyledi. Polis, iki gence idari para cezası kesmekten son anda vazgeçerek iki adet maske hediye etti.