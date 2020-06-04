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Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi; 392 lira ceza yedi

04 Haziran 2020 17:56

Mardin’de güvenlik güçlerinin denetimi sırasında, maskesi cebinde olmasına rağmen yanında olmadığını söyleyen bir kişiye 392 lira ceza kesildi. Yazılan cezayı kabullenemeyen şahıs, ceza kağıdını imzalamakta direndi. 

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Mardin’de sokağa maskesiz çıkmama kararı alındı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı mevkisinde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maskeleri yanında olup da takmayan vatandaşları takmaları hususunda uyardı. Cebinde maskesi olduğu halde maske soran görevli polise maskesinin yanında olmadığını belirten kişi, ceza yazılacağını duyunca arka cebinde bulunan maskesini çıkarttı.

Kendisine maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazılan kişi, ceza kağıdını imzalamayacağını söyledi. Görevli polis memurunun ısrarla imza atmasını söyleyen kişi, uzun uğraşlardan sonra 392 liralık ceza kağıdını imzaladı.

 

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