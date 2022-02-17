T24 LogoT24 Logo
Haberler

Maskeli ve silahlı soyguncular PTT şubesinden 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı

Polis 20 bin lirayı çalarak kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı

17 Şubat 2022 19:58

Diyarbakır'da maskeli ve silahlı 3 kişi PTT şubesini soydu. Polis 20 bin lirayı çalarak kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.
 
Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın saatlerde yaşandı.
 
İçeride bir personelin bulunduğu şubeye gelen silahlı 3 kişi, torbaya koydukları 20 bin TL'yi alarak kaçtı.
Personelin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
 
PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
 
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
 
Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri olay yerinde parmak izi aldı.
 
Kaynak: İHA
maskesilahptt

Diğer Videolar

Borodyanka’da yıkılan binaların önünde bandura çaldı

Halk otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Cezayir’de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

Sakarya'da evde yılan paniği

Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik havadan görüntülendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24