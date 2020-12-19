Maskeli hırsızlar taşıyamadıkları kasa için el arabası getirdi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="page-header article-header">\n<p class="lead hs-head-font">Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli hırsızlar içerisinde para bulunan çelik kasayı el arabası ile çalarak olay yerinden ayrıldı.</p>\n</div>\n<div id="main" class="span8 fix">\n<div id="haberler">\n<div class="haber-kapsa haber-268836 active">\n<article id="haber-268836" class="clearfix">\n<div class="hs-article-editor clearfix">\n<div class="pull-left muted">Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y’i adresinde, O.Y’yi ise olaya karışan otomobilde yakaladı.</div>\n</div>\n</article>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>