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Maskeli hırsızlar taşıyamadıkları kasa için el arabası getirdi

Polis, 28 güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi

19 Aralık 2020 14:30

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli hırsızlar içerisinde para bulunan çelik kasayı el arabası ile çalarak olay yerinden ayrıldı.

Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y’i adresinde, O.Y’yi ise olaya karışan otomobilde yakaladı.

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Kırklareli LüleburgazMaskeli hırsızlarçelik kasayı el arabasıyla çaldılar

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