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Maske yasağı hatırlatılan vatandaşın "Tayyip baba" çıkışına polisten tepki: Hiç hoş değil

18 Haziran 2020 14:30

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşın yasak için "Tayyip baba mı getirdi" demesine tepki gösteren polis, "Hitap şekliniz hiç hoş değil, Tayyip baba falan" sözleriyle cevap verdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaparken, bazı noktalarda da minibüslerde denetim yaptı. Birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken, uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, bazı vatandaşlara da ceza kesildi.

 

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