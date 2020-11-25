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Maskesini tam takmayanlara Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi, adres sordu

"Koronavirüs testim pozitif çıktı; hastaneye nasıl giderim?"

25 Kasım 2020 12:24

Düzce'de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı insanların duyarlılığını görmek için maskesini yüzünü kapatacak şekilde takmayan vatandaşlara, "Benim Koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl giderim?" diye sordu.

Maskesini tam takmayan bazı vatandaşların da bu duruma aldırış etmeden yol tarifi verdiği görüldü. Gülaçtı, "Korona'lı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim" dedi.

Düzce’de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için sosyal deney yaptı. Gülaçtı, İstanbul Caddesi’nde maskesini burnunu da kapatacak şekilde takmayan vatandaşların yanına yaklaşarak, "Benim Koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl gidebilirim?" diye sordu.

Bazı vatandaşlar, bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti, maskelerini takmadı ve düzeltmedi. İsa Gülaçtı maske takmayan iki gence de aynı şekilde yaklaşırken, gençler, "Maskeni tak. Bizimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek, hızla uzaklaştı.

Sosyal deney sonrası Gülaçtı, "Korona'lı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım, özellikle bu zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu. 

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