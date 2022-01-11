Maske takmayan 2 kişi, Marmaray'dan indirildi; "Hepinizden davacı olacağım"

İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.

Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 yolcunun inmesini istedi. Ancak yolcular avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.

Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 yolcu güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.