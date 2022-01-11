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Maske takmayan 2 kişi, Marmaray'dan indirildi; "Hepinizden davacı olacağım"

2 yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi

11 Ocak 2022 13:33

Marmaray'da 2 yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Yolculardan biri diğer yolculara bağırarak "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
 
İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.
 
Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 yolcuyu ikna etmeye çalıştı.
 
Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 yolcunun inmesini istedi. Ancak yolcular avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.
Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 yolcu güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.
 
Trenden inerken 2 yolcu "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
 
Kaynak: DHA
marmaraymaske

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