Maske takmayan 2 kişi, Marmaray'dan indirildi; "Hepinizden davacı olacağım"

İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.
Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 yolcuyu ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 yolcunun inmesini istedi. Ancak yolcular avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.
Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 yolcu güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.
Trenden inerken 2 yolcu "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
Kaynak: DHA