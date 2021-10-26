Maske takmadığı için indirildiği otobüse yeniden binerek yolcuyu vurdu

Konya'da bir kişi tabanca temin edip indirildiği otobüse yeniden binerek kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya ateş etti.

Konya'da maske takmadığı için kendisine tepki gösteren şoför ve yolcular tarafından bindiği belediye otobüsünden indirilen kimliği belirsiz kişi, tabanca temin edip aracın peşine düştü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 42 ECL 76 plakalı otobüse, Kültürpark durağında maskesiz bir kişi bindi. Şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı, bu kişi otobüsten indirildi. Otobüs Kaşınhanı istikametine devam etti.

Başka bir araçla otobüsün peşine düştü