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"Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum" diyen yolcuyu başka bir yolcu otobüsten indirdi

Otobüs şoförünün polisi aradığı dakikalarda yolculardan biri maskesiz adamı araçtan indirdi

05 Ocak 2022 14:00

Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi. Otobüs şoförü, diğer yolcuların tepki gösterdiği maskesiz yolcuyu defalarca uyardı ancak her seferinde ‘‘Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum’’ yanıtını aldı. Otobüs şoförünün polisi aradığı dakikalarda yolculardan biri maskesiz adamı araçtan indirdi.
 
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.
 
Büyükşehir Belediyesinin Hilalkent-Çat Yolu-TOKİ'ler seferini yapan otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, sürücü, araca maskesiz binen yolcudan maske takmasını ve ücretini ödemesini istedi.
 
Uyarıyı dikkate almayan yolcu, "Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum" diyerek araçtaki koltuğa oturdu.
 
Yolcuya, araçtan inmemesi halinde polisi arayacağını söyleyen sürücü, telefonla arama gerçekleştirdi.
 
Bu sırada araya giren başka bir yolcu da otobüsün durakta durmasını fırsat bilerek, tartıştığı maskesiz kişiyi zorla araçtan indirdi.
 
 
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