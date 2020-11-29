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Maske cezası yiyen vatandaştan polise: Şov yapıyorsun

“Maske takmayan insanlar var beni mi görüyorsun”

29 Kasım 2020 11:20

İstanbul Beyoğlu'nda maskesini düzgün takmadığı iddia edilen kadın, kendisine ceza kesildiği esnada polislere "Şov yapıyorsunuz" dedi. 

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul'un en işlek yerlerinden Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. İddialara göre, ekipler o sırada Taksim Metrodan çıkan ve maskesini uygun şekilde takmayan M. D. K.’yı gördü ve durdurmak istedi. Ancak kadın durmak istemedi. Kadını uzun uğraşlar sonucunda durduran polis ekipleri kadından kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen kadın, polis ekiplerine dakikalarca zorluk çıkardı. Ekiplerin, uzun uğraşları sonucunda kadının kimliği alınırken cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına cezai işlem uygularken kadın, polislere “Siz şov yapıyorsunuz” dedi. Ceza sonrası çevrede vatandaşlar toplandı ve kadının maske takmamasına tepki gösterdi. Kadın ise ceza kesildiği anda ekiplere “Maske takmayan insanlar var beni mi görüyorsun” dedi.

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