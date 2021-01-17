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Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini söylediler, 'ben neden utanayım, siz utanın' dedim

Yapıcı, Veli Saçılık ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ortak yayınında konuştu

17 Ocak 2021 12:02

Veli Saçılık ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan ortak yayında konuşan ve maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı "Korkunçtu. Gözaltı sırasında iki tane genç kadın yaptı bunu bana. Bir de bana utanmadan utanmamam gerektiği söylendi. 'Ben neden utanayım. Siz utanın. Bir daha hemcinslerinizin suratına nasıl bakacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı. 

Gergerlioğlu da ilk olarak kendisinin gündeme getirdiği çıplak arama tartışmalarına ilişkin "13-14 yaşlarındaki kız çocuklarına, bebeklere, 4-5 yaşındaki çocuklara yapıldı. Bütün bunları biz defalarca İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na sormuştuk. Bize ya cevap vermediler ya da birebir insan hakları komisyonuna geldiklerinde 'bunlar yönetmelikte vardır, biz de utandırmadan yapıyoruz. Ya tehlikeli madde sokarlarsa' falan diyerek reddedemediler" dedi. 

 

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