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Martılar ve kargalar, köpeklere bırakılan ekmekleri kapmak için birbirlerine girdi

12 Eylül 2018 14:58

Kars Belediyesi hayvan barınağında köpekler için bırakılan ekmekler karga ve martıların iştahını kabarttı. Ekmeği kapabilmek için karga ve martıların birbirleriyle yarışması objektiflere yansıdı. Kargalar arasındaki anlaşmazlık martıları da harekete geçirdi. Martılar, kargalara fırsat vermemek için ani hamleler yaptı. Uzun süren ekmek kapma savaşını martılar kazandı. Bir martı ekmeği kaptığı gibi uçmaya başladı. Ekmeği taşıyamayan martı bir süre dinlendikten sonra yeniden havalandı. Ekmeği taşıyan martı, kargalardan uzak bir mekana inerek gözden kayboldu.

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