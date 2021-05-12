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Martı kurtarma ‘operasyonu’: Ev sahibi duvarın delinmesine izin vermeyince fayans söküldü

Martı uçamayınca itfaiye ekiplerince veterinere götürülmek üzere alındı

12 Mayıs 2021 15:56

Avcılar’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp, 4 gün mahsur kalan martı, ev sahibi mutfak duvarının delinmesine izin vermeyince fayans sökülerek kurtarılabildi.

İstanbul Avcılar’da gerçekleşen olayda, bir binada oturan Ömer Faruk Öztürk, 4 gündür evin banyo bölümünden gelen sesi merak etti. 

Bunun üzerine banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna sopa uzattı. Bu sırada kanat çırpan bir kuş olduğunu görünce de itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, oldukça küçük olan pencereden kuş yakalama aparatını uzatarak, martıyı çıkarmaya çalıştı. Ancak, sonuç alınamadı.

Martıyı kurtarmak için duvarı delmek isteyen itfaiye ekibi, kiracı olan Ömer Faruk Öztürk’ten izin istedi. Öztürk de ev sahibini aradı. Ev sahibi ise, masrafı karşılamayacağını söyleyerek, izin vermedi. Yapılan incelemede havalandırma boşluğunun bulunduğu zemine yakın yerdeki büyük fayansın bir süre önce yenilendiği görüldü. Öztürk, tamir giderini kendisinin karşılayacağını bildirerek, martının kurtarılması için gerekenin yapılmasını istedi.

İtfaiye erleri de tornavida ile etrafındaki alçıyı temizlediği fayansı kırmadan çıkardı. Havalandırma boşluğundaki molozların arasında olan martı kurtarıldı. Su verilerek, sakinleştirilen martı uçamayınca itfaiye ekiplerince veterinere götürülmek üzere alındı

Kaynak: DHA

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