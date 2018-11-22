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Marmaris'teki hortumlar 35 yatta hasara yol açtı

22 Kasım 2018 22:00

Marmaris'te, dün 10 dakika arayla meydana gelen iki hortumda, değeri 2 milyon ile 35 milyon lira arasında değişen 35 yatta hasar oluştu. Marmaris merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Yalancı Boğaz mevkisinde, dün, 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi. Hortumlarda, marinada bağlı bulunan tekneler hasar görürken, açıktaki dalış teknesi battı. Yaralananın olmadığı hortumlarda, değeri 2 milyon ile 35 milyon lira arasında değişen 35 yatta hasar meydana geldi. Fırtınaların ardından jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile marina işletmecileri, marinada hasar tespit çalışmalarına başladı. Karada tahta oturaklar üzerinden devrilen 3 yelkenli ve 2 motoryat, vinçle kaldırılarak, yerlerine oturtuldu. Marina dışında ve içinde kullanılamaz hale gelen park halindeki 8 araç da çekiciyle kaldırılıp, sanayiye götürüldü. İkinci hortumda batan 'Tayland' adlı dalış teknesinin ise hala deniz dibinde olduğu belirtildi. Marinanın hasar gören beton platformlarının tamiratı da başlatıldı. Kaymakam Celalettin Yüksel, hortumların ardından yapılan çalışmalara ilişkin "Görevli ekiplerimiz ve marina işletmecileri hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına devam ettiriyor. Bizim için en büyük sevinç, böyle büyük iki hortumda can kaybının yaşanmaması oldu. İncelemelerimiz devam etmektedir" dedi.

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