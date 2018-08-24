Marmaris'te çadır kuran tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler tepki çekti

Marmaris'e tatile gelen,, ancak otel ya da pansiyon gibi tesislerde yer bulamadıkları için çadırlarda konaklayan bazı kişilerin çevrelerine attığı çöpler, tepki topladı. Uyarı ardından bazı vatandaşlar, denize atılmış pet ve cam şişe ile naylon poşetleri topladı. Bazıları ise uyarıları duymazlıktan gelerek denizde yüzmeye ve çadır önlerinde oturmaya devam etti. Pet ve cam şişe, naylon poşet, temizlik bezleri ve yemek artığı yaklaşık 500 kilo atık toplanarak, imha edilmek üzere araçlarla Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisine götürüldü.