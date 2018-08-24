T24 LogoT24 Logo
Haberler

Marmaris'te çadır kuran tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler tepki çekti

24 Ağustos 2018 16:01

Marmaris'e tatile gelen,, ancak otel ya da pansiyon gibi tesislerde yer bulamadıkları için çadırlarda konaklayan bazı kişilerin çevrelerine attığı çöpler, tepki topladı. Uyarı ardından bazı vatandaşlar, denize atılmış pet ve cam şişe ile naylon poşetleri topladı. Bazıları ise uyarıları duymazlıktan gelerek denizde yüzmeye ve çadır önlerinde oturmaya devam etti. Pet ve cam şişe, naylon poşet, temizlik bezleri ve yemek artığı yaklaşık 500 kilo atık toplanarak, imha edilmek üzere araçlarla Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisine götürüldü.

ETİKETLER

çadırçöptatilcitepkimarmaristopladımarmaris

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24