Marmarisli vatandaş yangını anlattı: 'Sıksana suyu öleceğim' diyorum, 'Buradan yanarsa köşke gidecek, burayı yakmamamız lazım' diyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dinlediği Muğla Çökertmeli yurttaş, alevler içinde kaldığı anları; “Adama diyorum ki ‘Kardeşim sıksana suyu, öleceğim.’ Adam yolun karşısında ‘Ben burayı korumakla mükellefim, yangın buraya geçmeyecek, buradan yanarsa, köşke gidecek. Burayı yakmamamız lazım’ diyor” sözleri ile aktardı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla’da yangından etkilenen bölgelerdeki incelemelerini Marmaris’in Osmaniye ve İçmeler mahallelerindeki yurttaşları dinleyerek sonlandırdı.

İçmeler’de bir yurttaş; kendisinin alevlerin içinde kaldığı sırada, orman görevlisinin müdahale etmediğini ileri sürdü: Yurttaş, şunları söyledi:

“Ben Asparan’da alevin içinde kaldım. Adama diyorum ki ‘Kardeşim sıksana suyu, öleceğim.’ Adam yolun karşısında ‘Ben burayı korumakla mükellefim, yangın buraya geçmeyecek’ diyor. Bakın orman çalışanı söylüyor bana. Neden diyorum, ‘Burası yanarsa çok yanacak’ diyor bana. ‘Buradan yanarsa, köşke gidecek. Burayı yakmamamız lazım’ diyor. Demek ki istedikten sonra, bakın orası bir sınır, bir tek yerde alev geçti, öbür tarafa. O da Mezargediği’nde Marmaris’in çıkışında. Orayı da söndürdüler mi, söndürdüler. İstedikten sonra söndürülebiliyormuş, burası bile bile yakıldı, bile bile göz yumuldu. Şimdi buraya neler yapacaklar Allah bilir.”

"Araya sel girdi, unutulduk"

Yurttaş alevlerin etkisini ve yapılan müdahalenin yetersizliğini şöyle anlattı:

“Caminin ağaçları alev aldı. Benim evimin önüne odun, kozalak parçaları düşüyor, alev alıyor sürekli. Onu söndürmeye çalışıyoruz. Ben orada söndürürken, karşıda alev bıraktılar bile bile. Bu alev oraya nasıl geçti… Benim elimde videolar var, 23 saniyede burası cehenneme döndü. Biz şimdi araya sel felaketi girdi, unutulduk gittik… Şunu istiyorum, bu yangın süresince orman söndürme çalışanları neden bu işe müdahale etmediler. Siz Osmaniye’den geldiniz, Turunç yolundan indiniz. Elinizi vicdanınıza koyun, hiç mi bu ülkenin arazözü, hiç mi arabası yoktu da yol kenarına geçip de bir tane ağaç kurtaramadı. Her şey katloldu orada. Kalmış mı, bir şeyi pas geçmiş mi?”

"Emir vermeyen adamı bulamadık"

Yurttaş ormanları yanarken Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin söndürmeme gerekçesi olarak, “Emir gelmedi” dediğini aktararak, “Yangın bize iki defa söndürme fırsatı verdi. İki defa orman işletmenin çalışanlarının ağzında bir müdürdür, bölge müdürüdür, bölge şefidir. Bir adamdır, bu adamı bulamadık. Bu adam emir vermiyor, buraya su sıkılmıyor” dedi.

Yurttaş, bölgedeki yurttaşlardan birinin ormanı söndürmek için kendi kepçesiyle yol açtığını ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin rahat çalışabilmesini sağladığını ancak yine ekiplerin ateşleri söndürmek için su sıkmadığını dile getirerek, “Arazözler geldi. Dedi ki ‘Sıkın suyu’. Arazözcünün verdiği cevap, birçok yerde arkadaşlar duymuştur bunu, ‘Bize bölge müdüründen emir gelmedi’. Gittiler geriye” diye konuştu.

"Yangın 'Beni söndürün' diye bağırdı"

Yurttaş, helikopterlerin de yangın söndürme çalışmalarına yeteri kadar katılmadığın belirterek, “Ateşi söndürme noktasına getirdiler. Söndürdüler de. Daha sonra helikopterlerin ikisi çekti gitti. Buradan su alan helikopter daha sonra ileride, fenerin açığından suyu alıyor, bütün dağın etrafını dolaşıyor. Yangın üzerine atacak, gidiyor abuk subuk yere atıyor. Yangın burada bağırdı; 3,5 saat ‘Beni söndürün’ diye. Söndürmediler, 15 dakikada benzin istasyonuna gitti” dedi.

"Şu anda iyi günlerimiz"

Köylü kadınlar da arılarının ve hayvanlarının yandığı için gelir kaynaklarının gittiğini kaydederek, “Sıfırım. Sözün bittiği yerde olduğumuzu kabul ediyorum. Şu andaki günlerimiz, iyi günlerimiz. Gelecekte ne bekliyor, bilmiyorum” diye durumunu özetledi.

Yurttaşlar diğer yerlerdeki gibi yangına yeterli müdahale edilmediğini anlattı. (ANKA)