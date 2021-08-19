Marmarisli vatandaş isyan etti: Bakanın helikopterini korudular ama bizi korumadılar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dert yanan Marmarisli vatandaş Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un mahallelerine geldiği anı eleştirerek “Bir tane tanker geldi, helikopteri korudu ama bizi korumadılar” diye anlattı. Bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris'te çay dağıtmasına tepki göstererek, “Beyefendi çay dağıtıyor. Millet yanıyor, çay dağıtıyor. İçseydik de kabız olsunlar. Yeter artık korkmuyoruz, susmayacağız. Tutuklarlarsa tutuklasınlar” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla’da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Akşener, Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde vatandaşların derdini dinledi. Bir vatandaş hediye ettiği yemeniyi Akşener’in başına bağladı. Akşener çevresindekilere “Böyle bağlamayı bilmiyordum, çok güzel bağladı” dedi.

Akşener yaşlı bir kadına yangında neler yaşadığını sordu. Kadın yangından korktukları ve helikopterin gelmediğini belirterek, “Dördüncü gün geldi geldi, gezdi. Eren Tepemiz yandı, hayvanlarımız mağdur kaldı. 25 keçimden 15’i yandı. Keçilerimin yiyeceği yandı” dedi. Kadın yangına müdahale edilirken derelerin ağzının kapatıldığını kaydederek, sel olmaması için çamlarla dolu olan dere ağızlarının açılmasını istedi.

Başka bir vatandaş da Akşener’e “Bu ülke 18 yıldır alevsiz yanıyordu, şimdi alevlerle yandı” dedi. Yurttaş, Muğla Valiliği’ni yangın sırasında aradığını, ancak yanıt alamadığını, Orman Genel Müdürlüğü’nden de havada müdahale talebinde bulunmasına karşın yardımın gelmediğini dile getirdi. Vatandaş, “En son aradığımda ‘Size müjde vermek istiyorum’ dedim. ‘Yangın söndü mü?’ dedi. ‘Hayır, hayırlı olsun. Yangın kapımıza kadar geldi’ yanıtı verdim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

“Bakanın helikopterini korudular ama bizi korumadılar"

Başka bir vatandaş da “Bakanımız buraya helikopterle geldi, helikopteri arızalanmış. Bir tane tanker geldi, helikopteri korudu ama bizi koruyan yok" diye tepki gösterdi. Bir diğer vatandaş da o bakanın Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy olduğunu ve helikopterini korumak için TOMA’nın geldiğini söyledi.

“Millet yanıyor, beyefendi çay dağıtıyor"

Başka bir vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’e gelerek çay dağıtmasını eleştirerek “Beyefendi çay dağıtıyor. Millet yanıyor, çay dağıtıyor. İçseydik de kabız olsaydılar. Ayıp ya millet can derdinde o çay atıyor. Yeter artık korkmuyoruz, susmayacağız. Tutuklarlarsa tutuklasınlar, yeter artık” dedi. Başka bir vatandaş da “Artık kafamıza çay, kömür atılmasın. Çocuklarımıza iş, aş bulunsun” diyerek tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise yangın sırasında olanları sosyal medyada paylaştığı için hesaplarının kapatıldığını anlattı. Başka bir vatandaş da “İnsanların üstüne su sıkan TOMA’lar beşinci gün buradaydı. Daha erken gelselerdi, ormanların kenarları yanmayacaktı” diye konuştu.

Kaynak: ANKA