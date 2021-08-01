Marmaris’te yangın: Çam ağaçlarının çoğu yandı, arıcılık zor durumda

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye ve Bayır mahallesi güzergahı üzerindeki Orhaniye ve Turgut mahallesinin yüksek kesimlerinde onlarca küçük çaplı yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede çam balı üretimi yapan arıcılar, arıcılığın çok zor durumda olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'den Evren Topaloğlu'nun haberine göre, kendi imkanlarıyla ailelerini güvenli bölgelere taşıyan arıcıların dışında pek kimsenin bulunmadığı Osmaniye köyüne geceden kalma yangının sessizliği hakim.

Arılarını yaz mevsimi sebebiyle Isparta, Denizli bölgesine çıkartan arıcıların bir kısmı, gece saatlerinde köye ulaşabilmiş. Arıcılıkla geçinen köyün sakinleri, çam ağaçları tamamen yandığı için artık burada arıcılık yapılmasının imkansız olduğunu söylüyor.

Arıcı Yaşar Karayiğit “Türkiye’nin çam balının %80’i Marmaris’den karşılanıyor, en çok bal üreten yer Osmaniye köyüdür. Osmaniye’de de çamlar yandığı için çam balı tamamen bitti. Bundan sonra işimiz zor. Arıcılık tamamen bitmiştir bizim için. Bu çamları tekrar dikmek istesek en az 50 sene gerekiyor. Belki torunlarımız bir ihtimal görebilir. Biz kendimize yeni iş bakacağız, bundan sonra ne yapabiliriz bilmiyorum” diyor.