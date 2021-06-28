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Marmaris’te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yangın bölgesi drone ile görüntülendi

28 Haziran 2021 14:47

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Pamucak mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını hummalı bir çalışma sonucu tamamen söndürülürken, yangın bölgesi drone ile görüntülendi.

Bir orman işçisinin şehit olduğu Marmaris’teki orman yangını, önce küçük bir alanda başlayıp rüzgarın etkisi ile bir anda büyüdü. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerleri ve turistik tesislere yakınlığı yanı sıra yanıcı madde dolu tank ve depolara sıçramamış olması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Muğla ve çevre il, ilçelerden destek için gelen 350 orman işçisi, itfaiye, polis, asker ve zabıta görevlileri, AFAD, AKUT, UMKE ve otellerde çalışan vatandaşlar yangına mücadelede destek verdi.11 yangın helikopteri, 38 arasöz, 2 dozer ve 20 su tankeri durmaksızın görev yaptı. Orman işçilerinden 34 yaşındaki Görkem Hasdemir şehit olurken, 2 orman işçisi hafif şekilde yaralandı. Yangınla ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Marmaris’te çıkan orman yangını ekiplerin seferberliği ile söndürülürken, yanan alan drone ile görüntülendi. Yangında 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgedeki çalışmaların ardından yangından zarar gören alanın tekrar ağaçlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA-İHA

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