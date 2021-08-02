Marmaris'te vatandaşlardan A Haber ve TRT Haber'e tepki: 'Sayenizde!'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınını yerinde takip eden A Haber ve TRT ekiplerine bölgede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

Dün yapılan bir yayın sırasında TRT muhabirinin, Hisarönü Mahallesi'nde yangının kontrol altına alındığına ilişkin sözleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Hisarönün'de büyüyen yangın sırasında bölgede bulunan TRT Haber ekibine tepki gösterilirken bir kişi de gazetecilere saldırdı. Yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Hisarönü Mahallesi'nde yangın yerleşim yelerine sıçradı. Marmaris Belediyesi, yangına havadan müdahale için acil destek çağrısı yaparken vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere yardıma koştu.

İlçede yaşanan yangınlara müdahaleyi canlı yayınlayan A Haber ekibi de yayın sırasında vatandaşların tepkisini çekti. A Haber muhabiri canlı yayında olduğu sırada kameralar yangını gösterirken, "Şu anda bizim üzerimize geliyorlar. Vatandaşlar çok öfkeli. Çetin buraya gelir misin? Vatandaşların tepkisi üzerine yürümek zorunda kaldık" diyor.

Bu sırada arkadan bir kadın ise "Sayenizde!" diye bağırarak tepki gösterdi.

TRT söz konusu yayınla ilgili açıklama yapmıştı

TRT Haber, dün yaptığı yangının kontrol alındığı bilgisini içeren haberle ilgili gelen tepkiler üzerine açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, muhabirin telefonla çekilen görüntülerinde sözlerinin çarpıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, TRT Haber muhabirinin “Ekipler gerçekten cansiperane büyük bir mücadele vererek Gökova Körfezi’ne ve Akyaka Yolu’na sıçramaması için büyük gayret gösterdiler ve yangın burada durduruldu ve Gökova Körfezi’ne yönelik tehdit tamamen ortadan kaldırıldı.” sözlerinin tamamen çarpıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki gelişmeleri aktarabilmek için bir ekibin yangınlar arasında kalırken başka bir ekibin ise kasıtlı bir şekilde saldırıya uğradığı ifade edilerek, “TRT Haber ekiplerimize yönelik yapılan bu karalama kampanyaları ve saldırılar, arkadaşlarımızın doğru habercilik anlayışını durduramayacaktır.” denildi.