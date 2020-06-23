T24 LogoT24 Logo
Haberler

Marmaris'te meydana gelen hortum böyle görüntülendi

23 Haziran 2020 15:16

Muğla’nın Marmaris ilçesinde zaman zaman etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan hortum, plajdaki masaları devirdi, şezlongları parçaladı.

Marmaris’e 34 kilometre mesafede bulunan ve Güney’in Maldivleri olarak adlandırılan İncekum Plajı'nda sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağmur sonrası kısa süreliğine hortum oluştu. Hortum sahilde bulunan şezlongları parçaladı, masaları devirdi. Hortumun oluştuğu bölgede işletmesi bulunan Cemal Bingöl ve personeli cep telefonları ile hortumu görüntüledi. Hortum nedeniyle dağılan şezlong ve masalar personel tarafından kaldırıldı.

ETİKETLER

marmarisplajhortumyağışsağanak

Diğer Videolar

Tartışma sırasında balkondan tencere atarken aşağıya düştü

5 isimli adam bu kez de kan grubuna isyan etti: Motor yağı gibi yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor

Kendisini yakalayan polisin ayağını kırarak kaçmaya çalıştı

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere kalktık"

Otobüsteki ‘maske’ tartışması karakolda son buldu

Belediye binasına dev İstanbul Sözleşmesi pankartı asıldı: Gerekirse kentin dört bir yanına da asarız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Partili Dervişoğlu, 'ekonomi yerine Muharrem İnce'nin konuşulmasına' böyle isyan...

İstanbul Valisi açıkladı: Toplu asker uğurlamaları yasaklandı!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kapalıçarşı kuyumcuları altına ilişkin yıl sonu tahminini açıkladı...

Olağanüstü toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği’nden açıklama: Merkez Bankası Başkanı...

Merkez Bankası: Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü...

Türk Lirası erimeye devam ediyor, dolar kuru tüm zamanların en...

Yerli otomobilin marka ismi belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Partili Dervişoğlu, 'ekonomi yerine Muharrem İnce'nin konuşulmasına' böyle isyan...

İstanbul Valisi açıkladı: Toplu asker uğurlamaları yasaklandı!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24