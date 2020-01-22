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Marmaris'te 'Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi

22 Ocak 2020 14:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi.

Marmaris Belediyesi, 3 Aralık 2019'ta yapılan olağan meclis toplantısında 'Kenan Evren Bulvarı'nın isminin 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirilmesine karar verildi. Bu sabah belediye destek hizmetleri personeli ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'ne gelerek, 'Kenan Evren Bulvarı' yazılı tabelaları indirerek yerine 'Bülent Ecevit Bulvarı' yönlendirme tabelalarını astı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Caddeye herkes tarafından sevilen, devlet adamlığı kabul edilen, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı duruşuyla 'Kıbrıs Fatihi' ismini alan eski Başbakanımız Bülent Ecevit'in ismini verdik. Ki kendisi 80 darbesinden de mağdur olan isimlerden biridir. Adını Marmaris'te de yaşatacağız. Bu vesileyle değerli devlet adamı Bülent Ecevit ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

(DHA)

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