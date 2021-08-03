Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşlar hayvanları için canını tehlikeye attı: "Bırakamayız, sonuna kadar savunacağız"

Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde alevlerin yerleşim yerlerine inmesiyle canını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanlarını kaçırma telaşına düştü. Sahildeki tahliye botlarına binmeyip üç ineğiyle beraber kumsalda bekleyen Aysun Çelikalp, “Hayvanları bırakamayız, en sonuna kadar savunacağız” dedi.

Muğla’da orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris Hisarönü Mahallesi oldu. Dün akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi’ni teslim alan alevler sahile kadar indi.

Yeğenini tahliye botuyla gönderen Aysun Çelikalp, “3 tane ineğim var. Oradan buraya kaçabildik. Çocuklarımız yangın söndürüyor. 2 tane büyük oğlum var. Hayvanları bırakamayız ki. En sonuna kadar savunacağız. En sonunda denize atacağız kendimizi. Çocuklar bizi önce gönderdi. Hayvanları arkamızdan getirdi” dedi.

“Küçükbaşlarımız orada kaldı”

Evinden bir haber alamadığını söyleyen Ömer Yavuz, “Komşulardan da bir haber alamıyoruz. Biz sadece canımızı, malımızı aldık. Denizin başına geldik. 3-4 komşu birleştik. Buraya hayvanlarımızı çektik. Küçükbaşlarımız orada kaldı” diye konuştu.

Tüm gece orman yangınlarının devam ettiği Marmaris’te, vatandaşlar gece boyu hayvanlarının başında bekledi.