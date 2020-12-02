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Marmaray'da "ücret iade cihazına" basmayı unutanlar 7 lira 75 kuruş ödeyecek!

TCDD'den yapılan açıklamada, "Yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir" denildi.

02 Aralık 2020 11:24

İstanbul'da bulunan Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indiriminin, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırılmasının ardından bilet ücreti tartışması başladı.

TCDD 'Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gidildiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceği' haberlerini yalanladı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise "Marmaray’da seyahat eden İstanbullular, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. 

Aktarma indiriminin uygulandığı dönemde "Tam İstanbulkart" sahipleri 3,5 lira metro ücreti verdikten sonra Marmaray'a da 3,5 lira ödüyordu. Böylece kaç durak gidildiğine bakılmadan yolculuk toplam 7 liraya tamamlanıyordu.

Şimdi ise Marmaray'a binen tam bilet yolcusundan en uzak mesafe için 7,75 lira kesiliyor. Zira Marmaray'ın sitesinde "Marmaray’da ilk girişte giriş yapılan istasyona göre en uzak mesafe ücreti tahsil edilir" deniyor. 

Eğer yolcular ne kadar istasyon gittiklerinden bağımsız olarak "ücret iade cihazına" basmayı unutursa en uzak mesafe ücreti olan 7,75 lira ödeyecek. 

Marmaray'ın durak sayısına göre kademelendirdiği ücret tarifesi ise şöyle: 

En kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 TL, indirimli 1,70 TL, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 TL, indirimli 3,50 TL. 

                                                                     Marmaray ücretlendirme tarifesi

Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD'nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta UKOME'ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif de merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedilmişti.

 

 

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