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Marmaray'da taciz iddiası: 'Fotoğrafımı çekmiş' dedi, arbede yaşandı

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi

25 Mayıs 2022 16:03

İstanbul'da Üsküdar Marmaray istasyonunda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterince arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

MArmaraytacizfotoğrafını çeken kişiye vatandaştan tepki

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